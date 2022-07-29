Там будет лихая драка в стиле гражданской войны 18-20 года, считает советник главы ОПУ.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что Россия готовится идти в наступление на юге Украины.

Об этом шла речь в "Фейгин Live".

"Донбасс осиротел. Кадровые российские военные уходят с Донбасса на юг, херсонско-запорожское направление", - сказал он и добавил, что там остаются силы так называемых "ДНР" и "ЛНР".

По словам Арестовича, российские войска могут пойти в наступление на юге с "намеком забега на Николаев" в начале-середине августа.

"Они с северо-востока Украина перемещаются на юг, группировка войск основная. … Думаю, что они будут готовы к наступлению где-то к 5-6 августа. Может, чуть раньше, может, чуть позже. Пойдут вперед, мы будем "метелить". Там будет лихая драка в стиле гражданской войны 18-20 года. Война с элементами манёвров по степи должна быть", - сказал он.

По его словам, просто оборону российское командование считает невыгодной.

"Снова полетят тачанки по степи, казацкий драйв возродится, дух Махно вернется, и мы им навешаем", - уверен Арестович.

Как писал УНИАН, ранее военный эксперт Сергей Кузан заявил, что российские войска пытаются собрать последние дееспособные силы, чтобы перехватить инициативу на юге Украины.

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