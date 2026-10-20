Собаки в Чернобыле разделились на генетические группы: ученые нашли неожиданную особенность

После аварии на Чернобыльской АЭС одичавшие собаки, живущие в зоне отчуждения, сформировали отдельные генетические популяции.

После аварии на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года тысячи выехавших людей не смогли забрать с собой собак. Спустя десятилетия ученые решили выяснить, как жили одичавше собаки и их потомство.

В ходе исследования, ученые изучили генетическую структуру этих животных. Анализ показал, что собаки, живущие возле атомной электростанции, генетически отличаются от тех, которые обитают в городе Чернобыле, расположенном в 15 км от нее, пишет Hindustan Times. Отмечается, что исследователи также обнаружили отдельную генетическую группу в Славутиче, находящемся примерно в 45 км от станции.

Так, в период с 2017 по 2019 год ученые собрали образцы крови у 302 одичавших собак из трех локаций: территории Чернобыльской АЭС, города Чернобыля и Славутича.

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Исследователи сравнили 129 497 генетических маркеров, чтобы определить степень родства животных и выявить особенности разных популяций.

Результаты показали, что собаки из трех локаций не образуют единую генетически однородную группу. При этом ученые обнаружили многочисленные родственные связи между животными, в том числе между теми, которые живут в разных частях зоны.

У 233 собак из 302, то есть примерно у 77% исследованны, удалось выявить родителей или потомков среди других участников исследования. Всего ученые определили 15 семейных групп. Самая крупная объединяла более 162 собак.

Эти результаты указывают на сложную структуру родственных связей. Несмотря на генетические различия между популяциями, они не были полностью изолированы друг от друга: некоторые животные имели родственников, обитающих в других частях зоны отчуждения.

По мнению исследователей, это может говорить о перемещениях собак или их предков.

Почему собаки отличаются друг от друга

Зона отчуждения представляет собой неоднородную среду, поэтому и условия жизни животных в этих местах различаются. Например, возле Чернобыльской АЭС продолжают работать люди, которые подкармливают собак. В других районах животным приходится искать пищу и приспосабливаться к местным условиям самостоятельно.

Все это может влиять на перемещение животных, их размножение и формирование родственных групп. Генетические различия также могут быть связаны с историей скрещивания и особенностями происхождения собак.

Связана ли генетика собак с радиацией

Несмотря на то что животные живут на территории, пострадавшей от радиоактивного загрязнения, ученые не утверждают, что именно радиация стала причиной появления выявленных генетических различий.

При этом ученые отметили, что спустя 40 лет после Чернобыльской катастрофы местные собаки остаются важным объектом научных исследований. Изучение их ДНК помогает понять, как формируются популяции животных в изменившейся среде и почему генетические различия могут сохраняться даже между группами, обитающими сравнительно близко друг к другу.

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