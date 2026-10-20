Ryanair открыл 'ящик Пандоры', призвав пассажиров отказаться от популярного бьюти-тренда

Далеко не все поддерживают стремление пассажиров ухаживать за кожей на борту самолета.

Уже несколько лет блогеры и знаменитости активно пропагандируют процедуры по уходу за кожей прямо во время полета, даже несмотря на то, что дерматологи предупреждают о вреде подобных действий.

Теперь же на популярный бьюти-тренд отреагировал ирландский лоукостер Ryanair, известный своей язвительностью в соцсетях.

"Перестаньте заниматься уходом за кожей на борту – это же двухчасовой перелет", – говорится в сообщении на странице авиаперевозчика в Facebook.

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Впрочем, пользователи соцсети в долгу не остались и засыпали пост комментариями:

"Хватит измерять мою сумку линейкой, будто речь идет о национальной безопасности – это же всего лишь двухчасовой перелет", – парировал один из комментаторов.

"Пожалуйста, скажите бортпроводникам, чтобы они улыбались – ведь это всего лишь двухчасовой перелет", – добавила еще одна пользовательница.

"Уход за кожей – единственная роскошь на этом рейсе", – отметила еще одна подписчица.

"Планируете брать с нас дополнительную плату, если мы решим заняться уходом за кожей на борту?" – поинтересовалась еще одна комментаторша.

"Прекращайте летать в 6 утра и у меня будет время подготовиться к полету", – посоветовала еще одна пользовательница.

Было также немало комментаторов, которые признались, что ухаживают за кожей лица в самолете, особенно если "в аэропорту их ждет бойфренд".

В свою очередь авиаэксперты неоднократно предупреждали, что во время полета из-за сухости в салоне самолета кожа может сильно пересыхать. Однако уход за кожей прямо на борту большинство из них не поддерживают.

"Самая большая ошибка – вспоминать о состоянии своей кожи, когда вы уже находитесь на высоте 10 000 метров: полет может привести к ощущению обезвоженности и стянутости. Основной уход следует провести еще до посадки в самолет", – цитирует издание Express дерматолога, доктора Нору Джафар.

Вместо этого пассажирам также рекомендуется пить побольше воды до и во время полета.

Другие скандалы с Ryanair

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее босс Ryanair активно выступает за запрет продажи алкоголя пассажирам, поскольку, по его мнению, из-за этого во время полетов регулярно случаются драки.

При этом лоукостер известен особо строгими требованиям к размеру ручной клади. Руководство компании даже не скрывает, что платит своим сотрудникам премии за выявление пассажиров с чрезмерным багажом.

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