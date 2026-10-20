Раскрыты европейские цены смартфонов Xiaomi 18 Pro – придется раскошелиться

Согласно утечке, стоимость новинок в Европе будет начинаться от 1449 евро.

Xiaomi представила 18 Pro и 18 Pro Max в Китае в прошлом месяце. Обе модели могут похвастаться новейшими процессорами Qualcomm и рекордными кремний-углеродными аккумуляторами. Однако для тех, кто ждет выхода новинок на глобальном рынке, есть как хорошие новости, так и не самые приятные – прежде всего из-за высокой цены.

Как заметил YTECHB, данные Европейского реестра энергоэффективности (EPREL) раскрыли емкость аккумуляторов международных версий. Xiaomi 18 Pro получит батарею на 6000 мАч, а более крупный 18 Pro Max – на 7050 мАч. Это меньше, чем у китайских версий, но даже такие показатели остаются весьма внушительными для флагманских смартфонов.

Заявленная автономность Xiaomi 18 Pro составляет 66 часов 30 минут на одном заряде, а у Xiaomi 18 Pro Max она достигает 70 часов 40 минут. Это результаты стандартизированных испытаний, но показатели выглядят многообещающе. Оба аккумулятора также рассчитаны на сохранение 80% первоначальной емкости после 1000 циклов зарядки.

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Что касается цен и конфигураций, Xiaomi 18 Pro с 256 ГБ встроенной памяти будет продаваться за 1449 евро (около 74 000 грн). Версия с накопителем на 512 ГБ обойдется в 1649 евро (~84 000 грн). Xiaomi 18 Pro Max предложат в конфигурации с 512 ГБ памяти за 1849 евро (~93 000 грн).

Если цены подтвердятся, обычный Xiaomi 18 Pro окажется всего на 50 евро дешевле прошлогоднего флагмана Xiaomi 17 Ultra на старте продаж. Это существенное повышение цены для модели линейки Pro, особенно учитывая, что в Китае смартфон поступил в продажу по цене, эквивалентной примерно 800 евро.

Высокая стоимость новинок может объясняться, в том числе подорожанием чипов памяти и накопителей. Рост цен на компоненты затрагивает и других производителей смартфонов. В октябре Samsung повысила цены на Galaxy S26 в Европе – некоторые версии подорожали сразу на €200.

Аналитики предупреждают, что бюджетные смартфоны стоимостью до $200 могут исчезнуть уже в 2027 году. Сложившаяся ситуация на рынке делает производство недорогих устройств убыточным без существенного повышения розничных цен.

По разным оценкам, к концу 2026 года многие бренды либо уйдут с рынка, либо будут вынуждены сократить отдельные продуктовые направления из-за нехватки памяти. Так, некогда популярные производители ASUS и Meizu уже официально объявили об уходе с рынка смартфонов.

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