Спикер ведомства Юрий Игнат удивился, как их могли "найти" в Украине.

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат прокомментировал заявление россиян о "ликвидации" истребителей F-16 в Украине. Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

"Ну о F-16 - это уже вообще мемы ходят, что они даже уже и их "нашли" в Украине. Я каждый день получаю такие вопросы от коллег: "Ну так все-таки, офрекорд, скажите, есть они?". Люди хотят верить, что они (самолеты F-16 - УНИАН) в Украине. Ну враг поверил, и враг их "уничтожает", - сказал Игнат.

Он также ответил, готовы ли на 100% пилоты и обслуживающий технический персонал под истребители F-16.

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"Давайте не будем преувеличивать готовность, как это делает враг. Готовность есть, подтверждение наших западных партнеров есть, что мы готовы. Мы в процессе. Помимо пилотов нужна инфраструктура, инженеры. Мы об этом уже много раз говорили. Поэтому заявили наши партнеры, что готовы передать. Сейчас вот такое было заявление", - добавил спикер.

Самолеты F-16 для Украины - последние новости

22 декабря 2023 года президент Украины Владимир Зеленский по итогам разговора с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил, что в Нидерландах началась подготовка к передаче Украине 18 самолетов F-16.

25 декабря сообщалось, что российские Z-паблики отреагировали на ликвидацию на Мариупольском направлении Су-34 оккупационных войск. В РФ тогда начали утверждать, что они якобы уничтожили в Украине несколько самолетов F-16.

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