Украина теряет инициативу в количестве дронов: военный рассказал, как это решить

Сейчас на это сильно может повлиять украинский бизнес, считает Игорь Луценко.

Украина долгое время держала инициативу в количестве дронов на фронте и вне его, но возникли вопросы с масштабированием процессов.

Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал Игорь Луценко, военнослужащий, соучредитель Центра поддержки аэроразведки, народный депутат 8 созыва.

"Этот потенциал должным образом раскрывается в том случае, когда есть возможность применить эффекты от большого масштаба. То есть когда можно создать, например, большое производство. Или создать большие коллективы разработчиков, которые делают значительные прорывы на определенных участках беспилотных технологий", - говорит Луценко.

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Он добавил, что для масштабирования решений, лучшим вариантом будет привлечение бизнеса. В частности это касается вопроса защиты инфраструктуры Украины, отметил военный.

"Государство никогда не играло и, видимо, уже не будет играть ту роль, которую обычно играют государства в таких ситуациях... Крупный бизнес должен быть заинтересован в том, чтобы самому взяться за реализацию этих задач. С сентября 2022 года Россия массированно запускает по нам БПЛА типа "Шахед". И это все летит именно в крупный бизнес - зерновые терминалы, элеваторы, объекты инфраструктуры, энергетики, нефтебазы и тому подобное. Что для этого сделал крупный бизнес? Ну, фактически ничего, чтобы защититься от этого", - добавил Луценко.

БПЛА: важные новости

Ранее ряд источников сообщили, что Россия наращивает производство БПЛА. В частности The Economist отмечает, что Москва готовится к тому, чтобы одновременно запускать по Украине до 1000 "Шахедов".

Между тем авиационный эксперт Богдан Долинце отметил, что только за год Москве удалось увеличить производство "Шахедов" в 8 раз. Впрочем, даже этого недостаточно, чтобы оккупанты могли применять против Украины 300 дронов ежедневно.

По данным Le Monde, Украина уже ищет варианты для решения этой проблемы. Один из них - дешевый "таран-дрон", управляемый искусственным интеллектом, который получается в 20-50 раз дешевле своей цели.

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