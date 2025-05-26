Одно из решений - дешевый "дрон-таран" с искусственным интеллектом.

Согласно данным украинских ВВС, за последние двадцать дней было запущено более 2 000 российских БПЛА. Почти каждую ночь устанавливается новый антирекорд, пишет Le Monde. Так, в ночь с 24 на 25 мая Россия выпустила 300 беспилотников дальнего действия и 69 ракет. За день до этого — 250 дронов и 14 баллистических ракет.

"Мы постепенно приближаемся к моменту, когда россияне смогут запускать более 1 000 Шахедов в день", — предсказывает известный украинский эксперт и глава Центра поддержки воздушной разведки Мария Берлинська.

Сложности защиты огромной территории

Защищать территорию Украины, в полтора раза превышающую по размеру Францию, становится всё труднее. Растущее число воздушных целей, их разнообразие (дроны, крылатые и баллистические ракеты), а также сложность маршрутов перегружают систему ПВО.

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В 2024 году украинцам удалось снизить ущерб, внедрив многоуровневую оборону: мобильные группы с зенитками, батареи средне- и дальнобойных ракет, вертолёты и истребители, а также сеть ложных GPS-сигналов. Тогда удавалось сбивать или дезориентировать более 90% дронов Shahed-136. Сегодня этот показатель порой падает до 30%, пишет СМИ.

"Тенденция тревожная", — признаёт заместитель командира ПВО, защищающей небо над Одесским регионом, 44-летний офицер "Якут". По его словам, России удалось "усовершенствовать" свои дроны с момента их появления осенью 2022 года.

"С января они летают на высоте 2–3 тысяч метров вместо прежних 200. Наши зенитки больше не достают их. А при пикировании на скорости более 500 км/ч их крайне сложно сбить", — подчеривает он. Кроме того, теперь они несут втрое больший заряд (90 кг) в различных вариантах: осколочные, кассетные, зажигательные или термобарические.

География Одессы также играет не в пользу Украины, подчёркивает Якут. "Мы не можем размещать антенны в море [для дезориентации "Шахедов", прилетающих со стороны Чёрного моря], а авиация туда не летает — слишком уязвима перед ракетами из Крыма", - отметил он.

По словам военного, ракеты, способные сбить Shahed-136, слишком дороги и их уже не хватает. Одно из возможных решений — дешёвый "таран-дрон", управляемый искусственным интеллектом, который получается в 20–50 раз дешевле своей цели.

Что известно об ударах России по Украине

Ранее УНИАН сообщал, что в Кремле цинично оправдались за массированные удары по Украине. Там заявили, что диктатор якобы принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности страны.

В Украине в результате одной из ночных атак, в ночь с 24 на 25 мая, погибли 12 человек, более 60 ранены. "Среди погибших - трое детей из одной семьи на Житомирщине. Их родители госпитализированы, мама в тяжелом состоянии", - отметил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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