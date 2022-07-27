Украинскому политическому и военному руководству хватит воли на такой шаг, подчеркнул секретарь СНБО.

Украина при необходимости сможет нанести удары по военным объектам на территории России, с которых обстреливают территорию нашего государства.

Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он отметил, что украинскому политическому и военному руководству хватит воли на такой шаг.

"То, что касается воли, она у нас есть. Эта воля нас спасла 24-25 февраля. Это не то, на что рассчитывал противник... И если будет необходимо, поверьте, не дрогнет ни у кого рука подписать то, что нужно подписать для того, чтобы те объекты, о которых вы говорите, были уничтожены. Более того, заявление нашего президента, что мы будем давать ответ именно по тем территориям, откуда это идет, яркое подтверждение этому", – сказал Данилов.

По его словам, СНБО известно, откуда были нанесены все ракетные удары по украинской территории.

"Аппарат СНБО ведет мониторинг всех военных событий, которые происходят на нашей териториии. Нам известно обо всех выстрелах, которые осуществляются ракетами, самолетами или кораблями по нашей стране", - рассказал секретарь СНБО.

Данилов также добавил, что 74% попаданий россиян не имеют никакого отношения к военной инфраструктуре, это попадание по гражданским объектам. К тому же сейчас россияне используют ракеты, которые летят куда угодно, лишь бы только в направлении Украины, поэтому украинцам не стоит пренебрегать воздушными тревогами.

Как сообщал УНИАН, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину. В том числе и с территории Беларуси, которую российским захватчикам любезно сдал Лукашенко.

Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризацию" украинского государства.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Владимир Путин утверждал, что конечной целью войны в Украине якобы является защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

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