Освобождение села Работино значительно повлияло на общую ситуацию.

Пробив сложную линию российской обороны вокруг села Работино украинские войска пытаются сделать следующий шаг в своем изнурительном контрнаступлении, ведя ожесточенные бои в нескольких километрах дальше на восток.

Как сообщает The New York Times, ВСУ достигли небольших, но значительных успехов на Запорожском направлении и пытаются использовать для более широкого прорыва и выхода на так называемый сухопутный коридор между Россией и оккупированным Крымом.

Основная линия пробита

Украинская 46-я бригада, участвующая в боях в этом районе, сообщила, что ее штурмовые подразделения атаковали позиции россиян возле села Вербовое, что в 14 км к востоку от Работино.

Видео дня

Движение в сторону Вербового важно, ведь свидетельствует о том, что Украина достаточно уверена в своем контроле над Роботино и считает, что ее войска могут попытаться продвинуться вперед.

Американские официальные лица в четверг подтвердили, что украинские силы пробили основную линию российской обороны вокруг Работино и вели бои возле Вербового. Даже такие небольшие успехи значительны, потому что они создали первый настоящий украинский импульс за несколько недель и протолкнули артиллерию и ракеты немного ближе к российскому тылу и логистическим путям.

Высокопоставленный западный военный чиновник сказал, что продвижение Украины, хоть и заслуживает внимания, все еще не является большим оперативным прорывом. Но это повышает моральный дух как украинских войск, так и общества, а также демонстрирует реальный прогресс для США и других союзников, которые предоставили Украине оружие и оборудование на миллиарды долларов.

Бои за Вербовое

Западные аналитики отмечают, что вокруг Вербового расположено еще несколько оборонительных рубежей РФ, которые могут замедлить или остановить продвижение.

Сами украинские военные официальные лица предупреждают, что не стоит ожидать быстрого прогресса, поскольку каждая отвоеванная часть земли нанесет ущерб их войскам. И пока украинские войска стремятся продвигаться на юг к Азовскому морю, впереди еще километры мощной российской обороны - в частности мины, танковые ловушки, укрепленные окопы, бетонные укрепления и снайперские гнезда.

В четверг 46-я бригада сообщила, что ее бойцы вышли на западную часть Вербового, но подчеркнули, что впереди еще гораздо более сложные бои.

"Бои будут вестись за высоты дальше на юг и юго-запад", - сообщили в бригаде.

Воины предостерегли от "ажиотажа", поскольку даже если они смогут пробить следующую линию обороны, впереди еще больше фортификаций. Украинские силы также должны защищаться от попыток России отбросить их назад.

"Россия постоянно контратакует, ведет активную оборону", - отметили в бригаде, добавив, что "месяц боев показал, что враг не собирается отдавать захваченные земли - впереди много работы".

Институт изучения войны заявил в своем последнем анализе, что опубликованные в среду видео с геолокацией боевых действий показали, что украинские силы продвинулись к северо-западным окраинам Вербового, хотя степень этого продвижения и контроль над ними позиции оставались неясными.

Если Украина сможет удержать позиции, которые она недавно отвоевала, ее войска будут в состоянии оказать давление на российские маршруты снабжения, пролегающие через город Токмак, примерно в 24 км к югу. По мнению военных аналитиков, не менее важна реакция России на прогресс. Непонятно, сколько солдат резерва Россия может привлечь на этот участок фронта, не создавая слабых мест, которые украинцы могут использовать на других направлениях.

"Украинцы постепенно завоевывают позиции, а это значит, что они оттесняют россиян, и они могут прорваться через некоторые из этих хорошо укрепленных районов", - сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, отметив, что "украинцы превысили ожидания снова и снова".

Битва за Работино - как это было

Пример сложности битвы привел министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встречи дипломатов во Франции. По его словам, после того, как подразделения провели более двух месяцев в изнурительной кампании по разрыву российских линий обороны вокруг Работино, их боеспособность была исчерпана.

Командир этих подразделений попросил разрешения реорганизовать атакующие силы, избрав 31 глубоко мотивированного солдата. По его словам, треть из них не имели боевого опыта.

Чтобы отбить работу, этим солдатам сначала пришлось выйти за пределы деревни вдоль посадок.

"Именно в этих незаметных на картах насаждениях происходят величайшие трагедии и героизм войны. Поэтому наша группа выбила оттуда россиян и держала позиции два дня, пока не прибыло подкрепление", - сказал Кулеба.

Затем солдатам пришлось пройти около 9 км через минные поля, чтобы добраться до самой деревни.

"Успели лишь ненадолго перевести дыхание и сразу же ворвались на укрепленные позиции россиян, выбили противника и продержались до подхода основных сил", - сказал Кулеба.

По его словам, за 40 дней это подразделение осуществило шесть штурмовых и две разведывательные операции. Семь солдат получили ранения, в том числе один наступил на мину.

"Работа этой группы позволила целой бригаде атаковать Работино и освободить его после недель штурмов. Освободив фланги, мы открываем путь на Токмак и, наконец, на Мелитополь и границу с Крымом", - отметил министр.

Хватит ли украинцам сил?

По словам американских чиновников, украинцы эффективно противостояли зенитным ракетам Stinger российским ударным вертолетам, которые помешали наступлению украинских танков и бронетранспортеров. А кассетные боеприпасы, предоставленные Пентагоном, также эффективно атаковали российские войска.

Тем не менее, военные аналитики заявили, что Украине пришлось привлечь силы для штурма вблизи Работино, которые командиры изначально планировали оставить в резерве, включая подразделения, оснащенные десятками боевых машин армии США.

Сейчас украинские командиры беспокоятся о том, останется ли у них достаточно боевой силы, чтобы использовать прорывы в российских минных полях и других оборонительных сооружениях, а затем расширять эти дыры в линиях, продолжая продвигаться на юг к своей конечной цели.

Ситуация на Запорожском направлении

Украинские военные прорвали участок основной линии обороны России на южном фронте. Военнослужащие 82-й десантно-штурмовой бригады продвинулись на западную окраину подконтрольного России села Вербовое Запорожской области.

Недавно вооруженные силы Украины освободили село Работино в Запорожской области. ВСУ двигаются юго-восточнее этого населенного пункта. Заместитель министра обороны Анна Маляр проинформировала, что Вооруженные Силы Украины продвигаются в сторону Новопрокоповки и Очеретоватого "несмотря на яростное сопротивление врага".

Оккупационные власти города Токмак Запорожской области начинают эвакуировать из-за приближения линии фронта в связи с постепенным продвижением Сил обороны Украины.

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