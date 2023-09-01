За прошедшие сутки произошло более 25 боевых столкновений.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских захватчиков на фронте. Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки произошло более 25 боевых столкновений.

На Купянском направлении, как заявили в Генштабе, противник нанес авиационный удар в районе Котляровки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Боровая, Купянск, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Чернещины Харьковской области, Новоегоровки и Белогоровки Луганской области, Рай-Александровки Донецкой области, обстрелял ряд населенных пунктов. На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белой Горы и Нью-Йорка Донецкой области, от артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов. На Авдеевском направлении враг нанес артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам Александрополь, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Орловка, Первомайское Донецкой области.

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На Марьинском направлении, как проинформировали в Генштабе, Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки. Нанес авиационный удар в районе Красногоровки. В то же время, отмечается, что на Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Новоданиловки, Работиного, Малой Токмачки, Орехова Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более двух десятков населенных пунктов. На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Николаевки и Ольговки Херсонской области, обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Станислав, Ольговка, Понятовка, Велетенское, Антоновка Херсонской области.

"В то же время, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - говорится в сводке.

Силы обороны наносят потери российским оккупантам

Как сообщал УНИАН, авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и четыре - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили одно артиллерийское средство на огневой позиции и две радиолокационные станции противника.

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