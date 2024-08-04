До конца года Украина получит еще 10 западных истребителей.

Украина получила первые десять западных истребителей F-16 в последний день июля, через год после того, как администрация Байдена наконец дала зеленый свет своим более активным европейским союзникам прислать их, сообщает The Economist.

Издание отмечает, что в целом Украина должна получить от союзников 79 самолетов F-16. В частности, 20 из них должны поступить в Украину до конца 2024 года. Все остальные будут поступать в Украину партиями в течение 2025 года, отмечают журналисты.

Журналисты также приводят слова Бена Ходжеса - бывшего командующего американскими силами в Европе. Они отмечают, что он разочарован тем, сколько времени понадобилось, чтобы доставить самолет в Украину. По его словам, одной из причин задержки предоставления достаточного количества F-16 является "жалкое отсутствие учебных мест для украинских пилотов".

Видео дня

Среди других причин журналисты также называют языковой барьер, а также строительство инфраструктуры для приема западных истребителей. В частности, журналисты объясняют, что F-16 требуют другого обслуживания, в отличие от советских аналогов.

"Приближающиеся самолеты являются приоритетной целью для россиян, говорит Нико Ланге, бывший начальник штаба министерства обороны Германии. Вот почему они были развернуты с большой долей секретности, на рассредоточенных базах с подземными или надежными укрытиями, вместе с приманками. Но такое распыление усложняет логистику: нужно больше людей и больше запчастей", - объясняет издание.

F-16 в Украине: что известно

В конце июля в СМИ сообщили, что Украина получила первые истребители F-16. В частности, сообщалось о передаче шести самолетов от Нидерландов. По данным The Telegraph, самолеты уже успели поработать в украинском небе в качестве ПВО.

По мнению главного редактора Defense Express Олега Каткова, Украина не будет иметь достаточного количества F-16 в ближайшие годы. По его словам, проблема заключается не только в том, где взять 128 самолетов, но и в недостатке пилотов и аэродромов для размещения истребителей.

Между тем Институт изучения войны сообщил, что Украина пока не сможет интегрировать F-16 в обычные задачи. Причиной является то, что для реализации замыслов по использованию западных истребителей Украине необходимо большее количество бортов.

Вас также могут заинтересовать новости: