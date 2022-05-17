Сейчас решается вопрос об объявлении их в международный розыск.

Херсонская областная прокуратура сообщила о подозрении заместителю командующего Черноморского флота РФ с материально-технического обеспечения и командиру 11-й отдельной инженерной бригады Южного военного округа в подрыве Северокрымского канала.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины, россиянам инкриминируют нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, в конце февраля 2022 года после вторжения на территорию Украины российских войск подозреваемые руководили подрывом Северокрымского канала в Херсонской области.

"Генерал-майор, заместитель командующего ЧФ руководил незаконными действиями захватчиков на этом гражданском объекте, который относится к критической инфраструктуре и обеспечивает водой население, а также орошение полей в регионе. В свою очередь, полковник, командир бригады непосредственно руководил подчиненными ему солдатами, которые взорвали канал в нескольких местах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате повреждения гидросооружения значительный ущерб нанесен гражданской инфраструктуре, исключена возможность осуществления орошения сельхозземель на территории Скадовского и Каховского районов Херсонской области. Кроме того, нанесен значительный ущерб окружающей среде и причинен материальный ущерб Украине в крупных размерах.

Сейчас решается вопрос об объявлении их в международный розыск. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следственным отделом УСБУ в Херсонской области.

Захват Каховской ГЭС:

Российские захватчики в феврале 2022 года захватили Каховскую ГЭС в Херсонской области, разрушили дамбу на Северокрымском канале и пустили днепровскую воду в оккупированный Крым.

По данным Госэкоинспекции Украины, такими образом, Россия ежедневно "ворует" украинскую воду на 32 млн грн.