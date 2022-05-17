Город оккупирован россиянами, из него массово выезжали люди.

Ситуация в Херсоне и области напряженная из-за того, что город и некоторые населенные пункты региона оккупированы Россией.

Следите за онлайн-трансляцией происходящего в Херсоне и области во вторник, 17 мая:

05:05 Местные Telegram-каналы сообщают о звуках взрывов в области недалеко от Херсона.

02:43 В соцсетях сообщают о боях в оккупированных районах Николаевской и Херсонской областей, звуках отлетов в секторе Чернобаевки и автоматных очередях в Херсоне.

01:44 Проукраинские настроения на оккупированных территориях Херсонщины и Николаевщины остаются высокими, несмотря на террор и запреты. Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров. "Местные продолжают отстаивать позицию и доказывать, что Херсон - это Украина, а они - украинцы".

01:17 За минувшие сутки на юге украинские военные и авиация нанесли более 100 поражений вражеских позиций. В частности, огнем реактивной артиллерии уничтожен состав горюче-смазочных материалов возле знаменитой Чернобаевки.

Ранее сообщалось, что на юге Украины, в частности на Херсонщине, нарастает гуманитарный кризис. Оккупанты не пропускают волонтеров с гуманитарной помощью и грабят гуманитарные грузы.

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