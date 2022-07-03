Зеленский подчеркнул, что Украина выйдет на уровень, когда будет нивелировано огневое преимущество оккупантов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ничего не отдает и вернется на утраченные территории благодаря тактике и поставкам современного оружия.

Об этом он заявил в видеообращении.

"Главная задача государства – сделать все, чтобы у наших героев, у наших воинов из всех родов войск было все необходимое для защиты государства, чтобы было современное оружие. Это непросто, это стоит многих усилий, это требует многочисленных переговоров, но мы обеспечим такую поставку", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина выйдет на уровень, когда будет нивелировано огневое преимущество оккупантов.

"Мы не теряем ни одного дня - убеждаем партнеров, налаживаем новые связи, используем все возможности – политические, дипломатические, информационные...",- добавил он.

Глава государства напомнил, что сегодня, 3 июля, российская армия в очередной раз жестоко обстреляла Славянск, Краматорск, Харьков из реактивной артиллерии, из систем "Смерч".

"Только в Славянске в списке погибших – уже шесть человек, около двадцати ранены. Погибла девочка, ее звали Ева. В августе этого года ей бы исполнилось 10 лет...",- рассказал он.

По словам Зеленского, Россия имеет достаточно "Смерчей", "Ураганов", "Градов", чтобы уничтожать в Украине город за городом.

Кроме того, оккупанты собрали на Донбассе свою самую большую огневую мощь и могут использовать десятки тысяч артиллерийских снарядов ежесуточно на одном участке фронта.

"Это реальность. Поэтому мы уничтожаем потенциал оккупантов – день за днем, просчитано, мощно. И, конечно, полученные нами системы HIMARS и другое оружие от партнеров играют при этом важную роль. Не меньшую роль играет и то, что мы бережем жизни наших воинов, наших людей", - сказал президент.

Он отметил, что стены Украина отстроит, отвоюет землю, а людей "надо беречь превыше всего".

"И если командование нашей армии и забирает людей с определенных точек фронта, где враг имеет наибольшее огневое преимущество, – в частности это касается и Лисичанска, – это означает только одно: что мы вернемся благодаря нашей тактике, благодаря наращиванию поставок современного оружия. Украина ничего не отдает", - добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что постепенно Вооруженные Силы Украины движутся вперед – и на Харьковщине, и в Херсонской области, и на море: Змеиный - хороший пример этого.

"Будет день, когда то же самое скажем и о Донбассе", - отметил глава государства.

Напомним, что после тяжелых боев за Лисичанск силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей.

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