Украина начала наработки над новыми санкционными пакетами против России.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, вечером, 2 июня.
"Мы уже начали работать и над новыми санкционными пакетами против России. Шаг за шагом мы сделаем так, что российское государство останется просто без всех элементов современной экономики. За уничтожение жизни соседей оккупанты заплатят полную цену. И ни одно лобби в той или иной стране России не поможет", - подчеркнул глава государства.
Как сообщал УНИАН, на этой неделе лидеры Европейского союза в целом согласовали шестой пакет санкций против России в связи с ее вторжением в Украину.
Между тем, 1 июня народные депутаты Украины проголосовали за обращение к СНБО о введении санкций против руководителя Русской православной церкви патриарха Кирилла и еще семи представителей этой церкви.
Венгрия заблокировала утверждение шестого пакета санкций Евросоюза против России, настаивая на исключении главы Русской православной церкви патриарха Кирилла из списка подсанкционных лиц.