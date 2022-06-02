Министерство финансов США расширило санкции против России, введя ограничения против 17 россиян и 16 юридических лиц.
Как сообщается на сайте ведомства, санкции также коснулись семи яхт и трех самолетов, которые связывают с россиянами.
В частности, под новые санкции США попали:
✔️ спикер МИД РФ Мария Захарова;
✔️ друг Путина, виолончелист Сергей Ролдугин и его жена Елена Миртова;
✔️ мажоритарный акционер металлургической компании "Северсталь" Алексей Мордашов, его жена Марина и двое сыновей - Кирилл и Никита;
✔️ министры строительства Ирек Файзуллин, транспорта Виталий Савельев, экономического развития Максим Решетников;
✔️ замглавы российского правительства Дмитрий Григоренко;
✔️ глава "Объединённой авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь;
✔️ выпускник академии ФСБ, гендиректор АО "Росгеология" Сергей Горьков;
✔️ приближенный к Путину бизнесмен Евгений Кочман;
✔️ застройщик-миллиардер Год Нисанов и другие.
Также санкции введены против 16 компаний:
✔️ ПАО "Северсталь", ООО "Севергруп", Nord Gold, "Алгоритм" (все они связаны с Мордашовым);
✔️ Imperial Yachts, ООО "Билдинг Менеджмент", ООО "Норд Марин Инжиниринг", ООО "Норд Марин", ООО "Яхт-трейд" (связанные с Евгением Кочманом);
✔️ Ironstone Marine Investments, JSC Argument, O'Neill Asset Corporation (все связывают с Владимиром Путиным);
✔️ Некоммерческое партнерство "Возрождение морских традиций" (Revival of maritime traditions) и связанное с ним ООО "Гелиос";
✔️ Skyline Aviation SRL;
✔️ SCF Management Services (Cyprus) Ltd.
Как сообщал УНИАН, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о запрете въезда для более 2,6 тыс. российских и белорусских военных и должностных лиц из-за войны против Украины. Под эти санкции попали, в том числе и подозреваемые в зверствах в Буче российские солдаты.
8 мая Белый дом обнародовал новый пакет антироссийских санкций. В частности, США ввели санкции против Первого канала, "России 1" и НТВ. Также ограничения будут сделаны в отношении восьми руководителей "Сбербанка" и еще 27 из "Газпромбанка". В черный список попал Московский Индустриальный банк.
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