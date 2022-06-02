В частности, США вводят санкции против российской металлургической корпорации "Северсталь" и ее владельца.

Министерство финансов США расширило санкции против России, введя ограничения против 17 россиян и 16 юридических лиц.

Как сообщается на сайте ведомства, санкции также коснулись семи яхт и трех самолетов, которые связывают с россиянами.

В частности, под новые санкции США попали:

✔️ спикер МИД РФ Мария Захарова;

✔️ друг Путина, виолончелист Сергей Ролдугин и его жена Елена Миртова;

✔️ мажоритарный акционер металлургической компании "Северсталь" Алексей Мордашов, его жена Марина и двое сыновей - Кирилл и Никита;

✔️ министры строительства Ирек Файзуллин, транспорта Виталий Савельев, экономического развития Максим Решетников;

✔️ замглавы российского правительства Дмитрий Григоренко;

✔️ глава "Объединённой авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь;

✔️ выпускник академии ФСБ, гендиректор АО "Росгеология" Сергей Горьков;

✔️ приближенный к Путину бизнесмен Евгений Кочман;

✔️ застройщик-миллиардер Год Нисанов и другие.

Также санкции введены против 16 компаний:

✔️ ПАО "Северсталь", ООО "Севергруп", Nord Gold, "Алгоритм" (все они связаны с Мордашовым);

✔️ Imperial Yachts, ООО "Билдинг Менеджмент", ООО "Норд Марин Инжиниринг", ООО "Норд Марин", ООО "Яхт-трейд" (связанные с Евгением Кочманом);

✔️ Ironstone Marine Investments, JSC Argument, O'Neill Asset Corporation (все связывают с Владимиром Путиным);

✔️ Некоммерческое партнерство "Возрождение морских традиций" (Revival of maritime traditions) и связанное с ним ООО "Гелиос";

✔️ Skyline Aviation SRL;

✔️ SCF Management Services (Cyprus) Ltd.

Как сообщал УНИАН, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о запрете въезда для более 2,6 тыс. российских и белорусских военных и должностных лиц из-за войны против Украины. Под эти санкции попали, в том числе и подозреваемые в зверствах в Буче российские солдаты.

8 мая Белый дом обнародовал новый пакет антироссийских санкций. В частности, США ввели санкции против Первого канала, "России 1" и НТВ. Также ограничения будут сделаны в отношении восьми руководителей "Сбербанка" и еще 27 из "Газпромбанка". В черный список попал Московский Индустриальный банк.

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