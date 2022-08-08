Речь идет о введении десяти запретов касательно граждан страны-агрессора.

Президент Владимир Зеленский внес в Раду проект постановления об утверждении решения СНБО с перечнем санкций против России и россиян. Предполагается, что ограничения будут действовать десять лет.

Сейчас документ № 7640 рассматривает профильный комитет.

Санкциями предусмотрено:

запрет на вывод капиталов за пределы Украины в пользу России, физических и юридических лиц, которые созданы и функционируют по законам РФ, а также юридических лиц, часть акций которых принадлежит РФ, российским компаниям или гражданам РФ;

остановка специальных разрешений на пользование украинскими недрами лицам, связанным с РФ;

запрет на участие в приватизации, аренде украинского госимущества лицам, связанным с государством-агрессором;

запрет общественных закупок товаров, произведенных в РФ, а также товаров, работ и услуг у лиц, связанных с РФ (кроме товаров, работ и услуг, необходимых для обслуживания российских товаров, приобретенных до применения указанных санкций);

запрет захода невоенных судов под флагом РФ или тех, которые принадлежат юридическим или физическим лицам РФ, а также военных кораблей РФ к территориальному морю Украины, ее внутренних вод, портов и осуществления любых видов полетов в Украину с территории РФ российскими эксплуатантами и воздушными судами, зарегистрированными в реестрах РФ;

невозможность покупки ценных бумаг, эмитентами которых являются лица, связанные с государством-агрессором;

запрет выдачи разрешений, лицензий Нацбанка на осуществление инвестиций в РФ;

прекращение выдачи наличных по картам, выданным компаниями, которые связаны с государством-агрессором;

запрет на передачу технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности лицам, связанным с РФ;

запрет на покупку земли лицам, связанным с государством-агрессором.

Отмечается, что ограничения не коснутся тех граждан России, которые проживают на территории Украины на законных основаниях, и компаний, которые созданы россиянами и функционируют по украинскому законодательству.

Кабмин предложил СНБО указанные санкции против России в марте текущего года. Там документ поддержали.

Как ранее сообщал УНИАН, Зеленский рассмотрит петицию о запрете на въезд россиянам в Украину на 50 лет.

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