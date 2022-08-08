Она набрала 25 тысяч 370 подписей.

Электронная петиция с просьбой запретить гражданам России въезд на территорию Украины на следующие 50 лет набрала 25 тысяч голосов. Теперь на нее обязан отреагировать президент Украины Владимир Зеленский.

Она была размещена на сайте официального интернет-представительства Президента Украины 23 мая.

Автор обращения предлагает запретить посещать территорию Украины всем россиянам, кроме тех, кто воевал на стороне нашей страны.

"К сожалению, за эти 8 лет власти не смогли защитить Украину от диверсантов, агентуры и корректировщиков, которые все это время прибывали в Украину из-за безвизового режима с Россией. Мы поплатились за это тысячами жизней. В целях безопасности каждого украинца сейчас и в будущем мы предлагаем полностью закрыть въезд в Украину всем россиянам на следующие 50 лет и не выдавать виды на жительство россиянам, кроме тех, кто воевал на стороне Украины в российско-украинской войне", - написал автор петиции.

Это обращение к президенту поддержали 25 тысяч 370 человек.

Как сообщал УНИАН, с 1 июля в Украине начал действовать визовый режим для россиян.

Теперь граждане России могут приехать в Украину только по приглашению. Для въезда им нужен загранпаспорт и паспортные данные принимающей стороны.

Вас также могут заинтересовать новости: