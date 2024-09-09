С F-16 украинские ВВС становятся более агрессивными и боеспособными.

Катастрофа истребителя F-16 в Украине является важным признаком растущей угрозы для России, а также Китая, и должна их всерьез обеспокоить. Как пишет Fox News, эта катастрофа является убедительным доказательством того, что украинские ВВС становятся более агрессивными и боеспособными.

"Взгляд изнутри на многолетний опыт ВВС заключается в том, что такие аварии часто являются признаком растущей боевой мощи во всех силах, поскольку лучшие пилоты доводят F-16 до предела своих возможностей. ВВС США теряли 15–20 F-16 в год, когда F-16 был новым. И это было в ходе обучения, а не в бою", - пишет издание.

Также, указывает издание, тот факт, что президент Владимир Зеленский уволил командующего ВВС Украины после инцидента, не должен шокировать.

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"Это не редкость. Увольнение командующего стимулирует ответственность. Самые профессиональные ВВС делают это регулярно", - отмечает издание.

При этом, пишет Fox News, готовность Украины использовать - и терять - F-16 в бою укрепляет обороноспособность страны. А конкретные уроки боя в Украине будут применяться в будущей тактике, в том числе, помогут США в противостоянии с Китаем.

Уроки для США

Как пишет издание, Китай может выпустить сотни беспилотников и ракет в случае атаки на Тайвань, и есть тенденция считать, что ВВС США будут "отставать" только с оружием большой дальности и бомбардировщиками, оставив ближний бой беспилотникам.

Однако всего за один месяц операций украинские F-16 продемонстрировали, что новейшая тактика требует сближения с целью нанесения удара по беспилотникам и ракетам.

"Сценарии различаются, но США и союзники получают достаточно тактической обратной связи от Украины… В императиве сдерживания Китая каждый боевой урок с Украины поможет", - пишет издание.

Как подытоживает издание, пока длится расследование катастрофы, и причины все еще неясны, однако "это один из отчетов о несчастном случае, за которым будут с нетерпением следить летчики НАТО, начиная с председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала К. К. Брауна, который сам был пилотом F-16, и заканчивая каждым пилотом реактивного самолета от Финляндии до Турции и далее".

Катастрофа F-16 в Украине

27 августа россияне совершили одну из самых мощных атак по Украине, для отражения удара были задействованы самолеты F-16. Позже в Генштабе подтвердили потерю самолета F-16 и гибель пилота, для выяснения причин назначена специальная комиссия Минобороны.

Ранее украинская сторона сообщала, что во время отражения воздушного удара пилот Алексей Месь на F-16 сбил один дрон и три крылатые ракеты. Эксперт по вопросам авиации Константин Криволап сказал, что потеря истребителя - не проблема, а трагедия заключается в гибели одного из лучших украинских пилотов.

Как заявил главком ВСУ Александр Сырский в интервью CNN, результаты расследования катастрофы будут известны в ближайшее время. Он также уверил, что Украина не собирается это скрывать.

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