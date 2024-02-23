По словам Евгения Булацика, все экипажи готовы выполнять задачи днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях.

Украинские летчики творят чудеса на поле боя ежедневно. Управляя самолетами еще советского образца, они совершают ежедневные вылеты, уничтожая силы и технику противника. Сейчас же Украина имеет больше самолетов, чем в феврале 2022-го года. Об этом в интервью Голосу Америки рассказал командир 7-й бригады тактической авиации Евгений Булацик.

Он похвалил инженеров за то, что они смогли быстро отремонтировать поврежденные самолеты, а это означает, что незначительные повреждения не привели к высокой стоимости ресурсов. Кроме того, союзники Украины в Центральной и Восточной Европе прислали несколько своих самолетов, которые являются ранними советскими моделями.

"На данный момент их у нас гораздо больше, чем было на момент полномасштабного вторжения. ... Все экипажи готовы выполнять задачи днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях", – сказал Булацик.

По его словам, Россия гораздо больше, чем Украина, и мобилизационного ресурса, и людей, которых им не жалко, у них множество. При этом авиастроительная отрасль развита гораздо лучше чем в Украине, и они имели возможность модернизировать имеющийся парк своих советских самолетов.

"Благодаря санкциям темп производства их новых летательных аппаратов замедлился, поэтому они сосредоточились больше на модернизации старого парка", - подчеркнул военный.

Авиация на войне в Украине - последние новости

В Воздушных силах объяснили, почему стали чаще сбивать российские самолеты. По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, у украинских защитников неба появилось больше инструментов для того, чтобы уничтожать российскую авиацию.

Как сказал Игнат, если уничтожение самолетов для России является потерей денег, то уничтожение еще и пилотов – это драгоценное время и ресурсы, которые тратят на обучение и подготовку летчиков.

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