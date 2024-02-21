Игнат уверен, что российское командование и пилоты понимают о рисках приближения к линии боестолкновения.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что у украинских защитников неба появилось больше инструментов для того, чтобы уничтожать российскую авиацию.

Детали сбития российского истребителя Су-34 в Воздушных силах не могут раскрыть из соображений безопасности, пишет 24 Канал.

"Су-34 – это двухместный самолет. Данных о пилотах пока нет, но надеемся, что с пилотом то же самое, что и в прошлый раз. Как говорится, "упал лицом вниз". Для нас это хорошие новости, потому что пилот – это не менее ценная цель, чем сам самолет", - сказал Игнат.

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По его словам, если уничтожение самолетов для России является потерей денег, то уничтожение еще и пилотов – это драгоценное время и ресурсы, которые тратят на обучение и подготовку летчиков.

"Враг серьезно активизировал свою деятельность на восточном направлении, в частности на Авдеевском. У Воздушных сил появилось больше средств и инструментов, чтобы доставать врага на дальних расстояниях, и это позволило улучшить наши способности по сбитию российской авиации", – пояснил спикер.

Он уверен, что российское командование и пилоты понимают о рисках приближения к линии боестолкновения, поэтому тщательно планируют свои операции и осторожно наносят удары управляемыми ракетами и бомбами.

Сбитие российских самолетов - последние случаи

21 февраля командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что Вооруженные Силы Украины сбили российский истребитель Су-34. Как он рассказал, летчик Су-35 успел сманеврировать, а вот экипажу Су-34 повезло гораздо меньше. Он стал седьмым за неделю.

17 февраля на восточном направлении ВСУ уничтожили сразу три вражеских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35. на следующий день силы ПВО "приземлили" Су-34, а 19 февраля сбили Су-34 и Су-35С.

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