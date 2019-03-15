США призывают Россию прекратить усиленную милитаризацию и военные учения в Крыму

И.о. постпреда США при ООН заверил, что Соединенные Штаты продолжат применять различные меры, в том числе дипломатические, санкционные, а также оказывать помощь в области безопасности.

Исполняющий обязанности постоянного представителя Соединенных Штатов Америки при ООН Джонатан Коэн заявляет, что США призывают Российскую Федерацию прекратить усиленную милитаризацию и военные учения в Крыму.

Об этом американский дипломат сообщил во время заседания Совета безопасности ООН по формуле Arria к пятой годовщине российской оккупации Крыма.

"Мы также настоятельно призываем Россию прекратить усиленную милитаризацию Крымского полуострова, в том числе проведение военных учений, перемещение систем вооружений и военного персонала в Крым", - подчеркнул Коэн.

Читайте такжеКанада вслед за ЕС и США ввела новые санкции против России

При этом дипломат отметил, что продолжение агрессивных действий против Украины еще сильнее изолирует Россию.

Коэн сказал, что Россия должна пересмотреть свою политику.

Американский дипломат заверил, что Соединенные Штаты продолжат применять различные меры, в том числе дипломатические, санкционные, а также оказывать помощь в области безопасности.

"Наши санкции против России за агрессивные действия против Украины будут оставаться в силе, пока Россия не вернет контроль над Крымским полуостровом Украине и полностью не выполнит Минские соглашения", - подчеркнул Коэн.

"Мы и в дальнейшем решительно выступаем против попыток России "нормализовать" эту беззаконную ситуацию и настоятельно призываем других воздерживаться от действий, которые могут интерпретироваться как признание любого изменения статуса Крыма. Вместе мы должны продолжать проливать свет относительно брутальной оккупации украинского Крымского полуострова и выступать против попыток России по нормализации или легитимизации направленной аннексии украинской территории", - добавил и.о. постпреда США при ООН.