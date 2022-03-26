Российская армия принудительно депортировала в российские фильтрационные лагеря уже около 6 тысяч мариупольцев.

Украина хочет получить от Российской Федерации список всех наших граждан, которые были принудительно депортированы оккупантами из Мариуполя.

Об этом вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сказала в видеообращении, комментируя сообщение о запланированном открытии в Ростове-на-Дону офиса Международного Красного Креста.

"Мы официально обратились к президенту этой оргацизации Питеру Мауреру с требованием получить от РФ список всех наших граждан, которые были принудительно депортированы ними из Мариуполя и обеспечить для них возможность безопасно вернуться в Украину", - отметила Верещук.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства иностранных дел Украины, российская армия принудительно депортировала в российские фильтрационные лагеря уже около 6 тысяч мариупольцев, чтобы использовать их как заложников для политического давления на Украину.

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