Президент считает, что как только украинская армия дойдет до первого села в Крыму, то люди выйдут на улицы и будут также гнать эту "власть" с полуострова.

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина точно деоккупирует Крым, а россияне будут бежать с полуострова быстрее, чем с временно оккупированных Донецкой и Луганской областей.

Об этом Зеленский заявил в интервью иностранным СМИ. "Мы точно деоккупируем Крым. Это будет легче, чем то, что происходит сейчас... когда мы подойдем на админграницу с Крымом, вы увидите, как россияне будут бежать... они сейчас окопы роют там, перерыли весь пляж...", - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что президент России Владимир Путин и оккупационные власти Крыма "промывали мозги" людям, обещая миллиардные инвестиции в полуостров, а взамен в течение десяти лет только милитаризировали его и сажали в тюрьму людей в Крыму.

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"Они будут бежать из Крыма, будут бежать быстрее, чем из Донбасса. Они даже себе не представляют..., что как только мы дойдем до первого села в Крыму, вы увидите, как люди в Крыму выйдут на улицы и будут также гнать эту "власть" из Крыма. Так оно и будет", - сказал Зеленский.

Деоккупация Крыма

Россия аннексировала украинский полуостров в 2014 году. С тех пор не утихают обсуждения того, как Украине вернуть свою территорию. С целью деоккупации полуострова даже создана "Крымская платформа".

При этом некоторые западные политики предполагают, что именно Крым Украина будет возвращать не военным путем, а с помощью дипломатии. Такого мнения придерживаются канадский премьер Джастин Трюдо и госсекретарь США Энтони Блинкен.

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