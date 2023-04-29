Он отметил, что Украина должна быть в позиции решать, когда это произойдет, что она готова принять, а за что продолжит борьбу.

Только украинские власти могут решать, о чем для страны приемлемо вести переговоры, а "за что украинцы готовы умирать", и мир должен помочь стране достичь этой позиции.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время саммита Global Citizen Now, передает Голос Америки. "Это не закончится военным путем, а закончится определенным политическим решением. Но Украина должна быть в позиции решать, когда это произойдет, что она готова принять, а за что будет продолжать борьбу. И мы должны быть рядом с ней", - отметил Трюдо.

По его мнению, пример российской агрессии, если он окажется успешным, может вдохновить другие авторитарные государства "перерисовать карту".

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"Авторитарные государства, у которых немного большая армия, чем у их соседей, смотрят на этот маленький участок земли через реку, где люди говорят на их языке, или где несколько сотен лет назад они провели линию на карте, и, по их мнению, не в том месте, они думают: "почему бы нам не перерисовать эту карту?",- объяснил свою точку зрения Трюдо.

"Мы все должны об этом волноваться", – подчеркнул он.

Помощь Канады Украине

Канада с самого начала войны всячески помогает Украине. Так, о крайнем пакете помощи на $29 млн Канада объявила 21 апреля. Этот пакет включает 40 снайперских винтовок, 16 радиостанций и вклад в фонд НАТО для помощи ВСУ. Винтовки и боеприпасы поставит канадская компания Prairie Gun Works, а радиостанции для сопровождения танка Leopard 2 – компания L3Harris Technologies.

Кроме того канадские власти регулярно вводят антироссийские санкции.

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