Ранее компания помогла Украине в расследовании военных преступлений россиян.

Министерство цифровой трансформации подписало меморандум о сотрудничестве с крупнейшей разведывательной компанией мира Recorded Future, что усилит защиту критической инфраструктуры Украины.

"Компания уже помогла нашей стране в расследовании военных преступлений россиян, открыла доступ к платформе Intelligence Cloud более чем на 10 миллионов долларов и помогла справиться с кибератаками", - сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в в своем Telegram-канале.

По его словам, министерство вместе с компанией будут создавать технологические решения для защиты украинцев от российских атак. А после победы Украина сможет экспортировать свой опыт на весь мир.

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Кроме того, Recorded Future предоставит Украине разведывательную платформу, аналитиков и инженеров, которые будут сотрудничать с командой Минцифры.

Помощь Украине от мировых компаний

2 декабря министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров анонсировал предоставление технологическим гигантом, американской компанией Google 2 млн долларов на цифровое образование для украинцев и 50 тыс. лицензий Workspace для правительства Украины.

1 декабря Amazon Web Services (AWS) и Украина подписали меморандум о сотрудничестве на 2023 год, компания предоставит Украине 75 миллионов долларов поддержки.