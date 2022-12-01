Amazon и Украина подписали меморандум о сотрудничестве на следующий год.

Amazon Web Services (AWS) и Украина подписали меморандум о сотрудничестве на 2023 год, компания предоставит Украине 75 миллионов долларов поддержки.

Как сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, в начале полномасштабной войны AWS одними из первых помогли удержать цифровую инфраструктуру страны.

"Компания предоставила сервисы на миллионы долларов для хранения около 100 государственных реестров. Это позволило работать реестрам даже во время российских обстрелов и аварийных отключений электричества, а украинцам - получать госуслуги онлайн", - отметил Федоров.

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По его словам, Минцифра продолжает сотрудничество с Amazon в сфере облачных технологий. "Дия" с первых дней полномасштабного вторжения сохраняет в AWS копию серверной системы приложения и ежедневно создает резервные копии.

"Это делает "Дию" и цифровое государство в целом более устойчивым, потому что облачную инфраструктуру невозможно уничтожить ракетой", - отметил министр.

Также компания помогает обучить тысячи украинцев IT-специальностям. За месяц к программе присоединились уже более 11 тысяч украинцев, которые совсем скоро смогут стать айтишниками.

Amazon и Украина

21 сентября американская компания Amazon решила отменить реферальную комиссию для украинских предпринимателей, которые продают в Евросоюз и Великобританию сроком на 1 год.

После вторжения России в Украину платформа облачных вычислений Amazon Web Services помогла украинским министерствам и частным компаниям перенести более десять петабайт (десять миллионов гигабайт) данных на безопасные серверы.

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