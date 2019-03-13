Сайдик призвал стороны конфликта на Донбассе обеспечить весеннее перемирие

По его словам, вопрос режима прекращения огня был сегодня ключевым в рабочей группе по безопасности. Большое внимание также было уделено теме разминирования.

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по ситуации на Донбассе Мартин Сайдик призвал стороны конфликта обеспечить надежное и устойчивое перемирие.

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Об этом он заявил журналистам по итогам прошедшего в Минске заседания ТКГ, передает БЕЛТА.

Отмечается, что несколько дней назад рабочая группа по безопасности подтвердила приверженность сторон режиму прекращения огня, начиная с 8 марта.

«Хотя в первые дни его действия число нарушений режима прекращения огня и сократилось на 61% по сравнению с началом месяца, к сожалению, на данный момент результаты этого перемирия не удовлетворяют», - сказал Сайдик.

«В этой связи я призываю стороны принять все необходимые меры для обеспечения надежного, устойчивого и продолжительного перемирия», - отметил он.

По его словам, вопрос режима прекращения огня был сегодня ключевым в рабочей группе по безопасности. Большое внимание также было уделено теме разминирования.

Обсуждалась также тема выплат пенсии жителям ОРДО и ОРЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей).

Как сообщал УНИАН, следующее заседание ТКГ по Донбассу в Минске запланировано на 27 марта.