Таким образом они пытаются сбросить ответственность на других.

Руководство российской армии придумало план, как подставить членов ЧВК "Вагнер". Согласно сообщению Центра стратегических коммуникации Вооруженных сил Украины, российским солдатам выдали "памятку", каким образом действовать о собственных ошибках.

В случае совершения то военных преступлений против гражданских, то даже ДТП кадровые российские военные должны выдавать себя за "вагнеровцев". Это нужно делать в любом случае, даже в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и после совершенных смертельных или травматических ДТП с участием гражданского населения.

Цель такого действа - это избежание ответственности и перекладывание ее на членов ЧВК"Вагнер"

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"Наличие этих памятников - лишнее доказательство систематического пренебрежения Россией правил ведения войны и наличие в армии оккупантов существенных проблем с дисциплиной из-за образовавшегося дефицита профессиональных военных в ее рядах", - добавляет Стратком.

В целом в "памятке" российскому солдату от его руководства есть целый список, как он должен действовать во время военных действий на территории Украины. В частности ему разрешается принудительно забирать авто гражданских жителей, жить в домах, откуда выселились местные жители, а также вести пропаганду относительно пророссийских нарративов во время общения с местными.

ЧВК "Вагнер" на войне против Украины: что известно

Представитель восточной группировки ВСУ полковник Сергей Череватый заявил, что история ЧВК "Вагнер" практически завершается. У военного руководства РФ нет желания помогать этим террористам из-за их риторики и действий в отношении Москвы.

Россия скоращает поддержку "вагнеровцев" в Бахмуте. Смертность среди членов ЧВК "Вагнер" значительно выше, чем в российских вооруженных силах.

Однако Пригожин ищет альтернативные источники поддержки со стороны россиян. Например, он договорился с главой "Роснефти" о финансовой помощи.

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