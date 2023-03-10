Руководство российской армии придумало план, как подставить членов ЧВК "Вагнер". Согласно сообщению Центра стратегических коммуникации Вооруженных сил Украины, российским солдатам выдали "памятку", каким образом действовать о собственных ошибках.
В случае совершения то военных преступлений против гражданских, то даже ДТП кадровые российские военные должны выдавать себя за "вагнеровцев". Это нужно делать в любом случае, даже в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и после совершенных смертельных или травматических ДТП с участием гражданского населения.
Цель такого действа - это избежание ответственности и перекладывание ее на членов ЧВК"Вагнер"
"Наличие этих памятников - лишнее доказательство систематического пренебрежения Россией правил ведения войны и наличие в армии оккупантов существенных проблем с дисциплиной из-за образовавшегося дефицита профессиональных военных в ее рядах", - добавляет Стратком.
В целом в "памятке" российскому солдату от его руководства есть целый список, как он должен действовать во время военных действий на территории Украины. В частности ему разрешается принудительно забирать авто гражданских жителей, жить в домах, откуда выселились местные жители, а также вести пропаганду относительно пророссийских нарративов во время общения с местными.
ЧВК "Вагнер" на войне против Украины: что известно
Представитель восточной группировки ВСУ полковник Сергей Череватый заявил, что история ЧВК "Вагнер" практически завершается. У военного руководства РФ нет желания помогать этим террористам из-за их риторики и действий в отношении Москвы.
Россия скоращает поддержку "вагнеровцев" в Бахмуте. Смертность среди членов ЧВК "Вагнер" значительно выше, чем в российских вооруженных силах.
Однако Пригожин ищет альтернативные источники поддержки со стороны россиян. Например, он договорился с главой "Роснефти" о финансовой помощи.