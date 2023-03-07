Однако это не значит, что Пригожин теперь не персона "нон грата" в высоких кабинетах.

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин добился поддержки своей компании от руководства "Роснефти". Как сообщает Telegram-канал "Можем объяснить", Пригожин таким образом нашел возможность профинансировать свою деятельность на войне.

На минувшей неделе глава "вагнеровцев" встречался в неформальной обстановке с главой "Роснефти" Игорем Сечином. Близкий источник к руководству нефтяной компании заявил, что следствием этого разговора стало "поручение обеспечить финансовую поддержку структурам Пригожина". Собеседник не знает, о каких именно проектах идет речь, однако отмечает, что поручение поступило в адрес вице-президента "Роснефти".

В "Можем объяснить" обратились к Анастасии Скатиной – вице-президенту "Роснефти" с просьбой прокомментировать такие слухи, однако она сразу бросила трубку. У Пригожина тоже ответа относительно такого сотрудничества не дали.

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Другие прокремлевские Telegram-каналы подтверждают эту информацию. В том числе они отмечают, что ЧВК "Вагнер" достигла своего за счет распоряжения секретаря российского Совбеза Николая Патрушева. Он вместе с Игорем Сечиным являются давними соратниками, ведь вместе работали в ФСБ.

"Но никаких подтверждений того, что деятельность Пригожина одобряется в высоких кабинетах, до сих пор не было. Прокремлевский политолог Сергей Марков в феврале заявил, что на федеральном ТВ в России запретили упоминать Пригожина и его ЧВК. Близкий к "повару Путина" телеграм-канал опубликовал методичку Минобороны для СМИ, где также говорится о запрете упоминания "вагнеровцев", - говорится в материале "Можем объяснить".

ЧВК "Вагнер" на войне в Украине: что известно из актуального

В начале марта Евгений Пригожин обратился к Зеленскому с просьбой дать приказ вывести украинские войска из Бахмута. "Повар Путина" заявил, что город практически окружен "вагнеровцами". Однако, как оказалось, Пригожин снимал ролик не в Бахмуте - туда его не пускает охрана.

5 марта УНИАН сообщал об уничтожении бойцами ВСУ 15 групп "вагнеровцев" в Бахмуте за одну ночь.

Пригожин заявил о том, что в случае падения Бахмута война откатись к границам с РФ. Он призвал к поддержке своих наемников.

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