По его словам, Украина должна воспринимать Беларусь как врага.

Украина активно готовится к возможному новому нападению со стороны Беларуси. Однако сейчас риски наступления с Севера не слишком высоким, хотя и исключать этого полностью не стоит.

Такое мнение высказал киборг, секретарь Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире 24 канала.

По его словам, согласно данным украинской разведки, в настоящее время на территории Беларуси отсутствуют ударные группировки вдоль границ, но военные проводят учения.

"Сейчас их основная задача – оттягивать наши войска, чтобы мы не могли перебросить их на другие направления", – утверждает военный. - "Угрозы вторжения белорусской армии нет, но мы должны их воспринимать как врага и ждать того, что они могут напасть".

По мнению Костенко, ни в Москве, ни в Минске не знают точно, когда белорусские войска вступят в войну против Украины.

"Глава Кремля и вся Россия занимаются тем, чтобы заставить Лукашенко вступить в войну. Но, я думаю, что Лукашенко сможет сделать это в последний момент, когда для этого будет подходящее время", – считает военный.

Он убежден, что главным аргументом для Лукашенко будут конкретные победы РФ в Украине.

Тем не менее, Костенко уверен, что у белорусов нет никаких шансов против ВСУ, но они могут усилить российские войска.

"Белорусская армия рассчитывает, что, если РФ победит, то они могли бы получить "венец победителя" и диктовать условия другим европейским странам", – подчеркнул Костенко.

Ранее УНИАН сообщал, что Беларусь передала под полный контроль России военный аэродром Зябровка, который расположен под Гомелем. Войска РФ переделывают его под свою военную базу. На территории аэродрома разместили ракеты "Искандер-М" и С-400 "Триумф".

Как известно, Беларусь продолжает отправлять России боеприпасы, проводит длительные военные учения на границе с Украиной. В стране объявленные военные сборы у границы с Украиной, гражданам вручают повестки.

Генштаб ВСУ сообщал, что со стороны Беларуси на Волынском и Полесском направлениях возможные провокации.

Впрочем, по словам советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, бояться нападения со стороны Беларуси не стоит. Другой советник председателя ОПУ Михаил Подоляк высказывал мнение, что слухи о нападении Беларуси являются ничем иным, как очередной спекуляцией российской пропаганды с целью посеять панику в Украине.

Сегодня в Беларуси в сторону Украины заметили колонну российских грузовиков с символикой "V".

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