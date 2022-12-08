Оккупанты одновременно могут запустить десятки ракет.

В Черном море враг держит на боевом дежурстве 13 кораблей, а в Средиземном – 9.

В Черном море один из вражеских кораблей – носитель крылатых ракет "Калибр", а в Средиземном таких носителей 5, об этом сообщили в Военно-морских Силах ВС Украины.

"В Черном море на боевом дежурстве находятся 13 вражеских кораблей, из них 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп – 4 ракеты", – говорится в сообщении.

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В Средиземном море общий залп носителей "Калибров" составляет 76 ракет.

Обстрелы Украины - новости, которые надо знать

Противники уже не раз обстреливали наше государство различными ракетами, в частности, "Калибрами".

Захватчики 5 декабря совершили 8 массированную ракетную атаку на объекты критической инфраструктуры, было запущено более 70 ракет, 61 из них удалось ликвидировать.

Противники попали в энергетические объекты в Киевской, Винницкой и Одесской областях.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорил, что в РФ осталось ракет еще на 3-4 массированных удара по Украине.

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