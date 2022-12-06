Только в Черном море на боевом дежурстве находятся 15 российских кораблей.

По данным Военно-морских сил, по состоянию на 6 декабря 2022 года Россия собрала в трех морях корабли, общий залп которых составляет 88 ракет типа "калибр".

Как сообщили в ВМС, только в Черном море на боевом дежурстве находятся 15 вражеских кораблей. Из них 2 являются носителями крылатых ракет "калибр", общий залп составляет 12 ракет.

Отмечается, что в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 2 корабля. В то же время в Средиземном море находятся 9 вражеских кораблей, из которых 5 – носители крылатых ракет "калибр". Общий залп составляет 76 ракет.

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"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря", – подчеркнули в ВМС.

Война в Украине: роль кораблей РФ

Россия использует свой флот для нанесения ударов по территории Украины. С начала полномасштабного вторжения в Украину оккупанты потеряли 16 кораблей и катеров.

Министерство обороны России опубликовало видео запуска ракет 5 декабря для массированного обстрела территории Украины с моря. Рашисты утверждают, что стреляли "по системе военного управления, объектам оборонпрома и связанным с ними объектам энергетики Украины".

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что наше государство должно обезопасить население от ракетных ударов и обеспечить дальнейший вывоз зерна. Для этого необходимо продолжать уничтожать вражеские корабли. Именно поэтому Вооруженным силам нужен флот морских дронов.

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