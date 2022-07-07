Это подтверждает недавно принятый властями РБ документ.

В Республике Беларусь продлили действие зоны ограничения полетов для всех типов гражданских суден, включая беспилотники, на высотах от 0 до 19 800 метров на юге страны. Согласно документу NOTAMN O0547/22, теперь решение будет действовать с 8 июля до 7 октября 2022 года. Эта мера была введена после начала полномасштабного вторжения России в Украину для нанесения ракетных ударов по нашей державе с территории РБ. И если опираться на новые сроки, то в течение трех следующих месяцев угроза бомбардировок со стороны Беларуси будет сохраняться.

Этой информацией поделился портал "Беларускі Гаюн", который отслеживает все обстрелы Украины со стороны РБ.

В документе NOTAMN O0547/22 сказано, что ограничение не касается авиации ВС РБ и Госпогранкомитета РБ. Обозначенная территория, где запрещены полеты, не изменилась.

Решение охватывает юг Беларуси, так как именно с этой части государства чаще всего наносятся удары по Украине. С начала полномасштабной войны с территории РБ по нашей державе было выпущено не менее 689 снарядов.

Напомним, российские оккупанты применяют оперативно-тактические комплексы "Искандер" для обстрелов Украины с Беларуси. А в конце мая РФ использовала территорию РБ для нанесения ударов из дальних бомбардировщиков Ту-22М3.

Что касается потенциального наступления Беларуси, то признаков формирования атакующих группировок пока не обнаружено. Согласно данным от Генштаба, войска РБ укрепляют позиции на границе и проводят разведку.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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