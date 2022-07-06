Военные продолжают выполнять задачи по прикрытию границы в Брестской и Гомельской областях, сообщает Генштаб ВСУ.

В Беларуси военные продолжают выполнять задачи по прикрытию границы в Брестской и Гомельской областях.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

"На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Продолжаются мероприятия по инженерному оборудованию позиций, проводится проверка пунктов управления, ведется радиоэлектронная разведка", - говорится в сообщении.

Также В Генштабе отметили, что на Северском направлении без существенных изменений. Для уточнения положения наших войск враг вел воздушную разведку с применением БпЛА.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему Александр Лукашенко боится вводить войска в Украину: как только такой приказ будет отдан, беларуские войска подчинятся генштабу РФ и станут частью вооруженных сил "Союзного государства".

Вас также могут заинтересовать новости: