Россия возобновляет пуски "Искандеров" с территории Беларуси и впервые применяет дальние бомбардировщики Ту-22М3 из воздушного пространства этой страны.

Всего ночью российскими оккупантами по территории Украины было выпущено более 50 ракет различных типов.

Об этом говорится в сообщении на странице Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Ночью 25 июня российские войска нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Всего было выпущено более полусотни ракет различных типов: воздушного, морского и наземного базирования", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что впервые с территории Беларуси враг применил против Украины дальние бомбардировщики Ту-22М3, а также возобновил применение оперативно-тактических комплексов "Искандер" с территории этой страны.

"Крылатые ракеты "Калибр" морского базирования в основном были направлены по целям на западе Украины. На северном направлении с самолетов Ту-22М3 противник применял ракеты Х-22, а также ракеты наземного базирования с оперативно-тактических комплексов - "Искандер" и "Точка-У", - говорится в сообщении.

На южном направлении оккупанты применили ракеты "Оникс" оперативно-тактически комплекса "Бастион".

В Командовании отметили, что ракеты Х-22, "Оникс" и "Искандер" является "чрезвычайно сложными целями для комплексов противовоздушной обороны, находящихся на вооружении украинских Воздушных сил".

"Ведь скорость ракет "Оникс" и Х-22 составляет более 3000 км/ч. А ракеты ОТРК "Искандер" летят по баллистической траектории. Их поражение является нетипичной и крайне сложной задачей для имеющихся в Украине средств ПВО", - отмечается в заметке.

Часть ракет оккупантов, напомнили в Воздушных силах, была сбита средствами противовоздушной обороны ВСУ.

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 25 июня, появилась информация о том, что с территории Беларуси оккупанты запустили 24 ракеты по военным частям и по объектам вокруг Житомира. Один военный погиб, еще один получил ранения. Есть информация о незначительных разрушениях военной инфраструктуры. Украинские силы противовоздушной обороны сбили 10 российских ракет над Житомирщиной, сообщил председатель ОВА Виталий Бунечко.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что ракетные удары с территории Беларуси являются провокацией России с целью дальнейшего втягивания Беларуси в войну против Украины.

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