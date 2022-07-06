Агрессор совершенствует инженерное оборудование передовых позиций в приграничных районах.

Признаков формирования наступательных группировок противника на территории Беларуси не обнаружено.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника на территории Республики Беларусь не обнаружено", - говорится в сообщении.

На Северском направлении агрессор обстреливал позиции наших войск в районах населенных пунктов Железный Мост, Шалигино и Эсмань. Враг совершенствует инженерное оборудование передовых позиций в приграничных районах.

Вероятное наступление из Беларуси: что известно

Как сообщал УНИАН, 24 июня спикер Министерства обороны Александр Мотузяник отметил, что угроза наступления на Украину войск из Беларуси остается.

2 июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не стремится воевать в Украине, хотя ее пытаются втянуть в войну. Также он утверждал, что в конце июня с территории Украины якобы запустили ракеты по белорусским военным объектам, и эти ракеты якобы перехватила ПВО.

Военные эксперты считают, что сил и средств белорусской армии недостаточно для проведения масштабной военной операции.

5 июля Зеленский заявил, что Украина не верит во вовлечение белорусской армии в войну, но готовится.