У россиян "очень специфическое мышление", потому все возможно, отметил Петр Черник.

Решение РФ повторно наступать на Киев будет самоубийством для мобилизованных россиян.

Как напомнил военный эксперт Петр Черник, при первом наступлении на столицу российские войска все за застали Украину врасплох, однако не смогли захватить Киев с современной техникой и подготовленным личным составом, передает 24 канал.

Он уверен, что если Россия решит бросить на повторное наступление мобилизованных, то о каких перспективах вообще можно говорить, учитывая то, что Север Украины на протяжении нескольких месяцев серьезно укрепляют

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Вместе с тем эксперт добавил, что у россиян "очень специфическое мышление", потому все возможно.

"О Чернобаевке не говорил только ленивый. То же касается Змеиного. Но мой любимый пример – попытка установить понтонную переправу на Северском Донце. 5 раз в одном месте. Homo sapiens не могут так делать, но они делают", – заявил Черник.

Угроза нового нападения России на Киев

Недавно руководитель военной администрации Киева генерал-полковник Сергей Попко заявил, что Россия не отказалась от идеи захватить Киев, риск для столицы со стороны российских оккупантов никуда не исчезал. Вместе с тем он заверил, что ВСУ готовы к любым действиям со стороны РФ.

До этого заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов также заявлял, что РФ не отказалась от планов оккупировать Киев.