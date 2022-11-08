По его словам, правительство, энергетики, местные власти и коммунальщики параллельно продолжают подготовку к зиме.

По состоянию на сегодня нет смысла объявлять эвакуацию любого неприфронтового города, а тем более столицы Украины - Киева.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Эвакуация может применяться в последнюю очередь, как экстренный шаг. Всегда нужно иметь план Б, но сейчас ситуация далека от того, чтобы объявлять эвакуацию. Фактически надо говорить о том, что объявлять эвакуацию любого неприфронтового города, а тем более столицы, сейчас нет никакого смысла", - сказал он.

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По его словам, правительство, энергетики, местные власти и коммунальщики параллельно продолжают подготовку к зиме.

"Закупаем резервное оборудование, готовятся дополнительные пункты обогрева, активно ведем переговоры с международными партнерами о доставке в Украину необходимого оборудования и техники, чтобы все быстро отремонтировать и быть готовыми к различным ситуациям", - сказал он.

Война в Украине: ситуация в Киеве

Как сообщал УНИАН, в своем материале The New York Times отметило, что городские власти Киева рассматривают возможность эвакуации 3 миллионов человек при условии блэкаута в столице. Издание ссылается на слова главы департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука.

После массированных ударов России по энергетической инфраструктуре Украины, в том числе и Киева, в столице действуют аварийные и стабилизационные отключения. Временные контролируемые ограничения всех категорий потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, поддержать устойчивую балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий.

Виталий Кличко не исключил сценарий, согласно которому столица останется без тепла, воды и связи. Чтобы минимизировать для киевлян последствия постоянных атак России на объекты критической инфраструктуры, в каждом районе города подготовят в среднем по 100 пунктов обогрева, которые будут работать в случае чрезвычайных ситуаций зимой.

В ДТЭК рассказали, при каких условиях может возникнуть необходимость эвакуации населения Киева. В компании отметили, что необходимость эвакуации населения города Киева может возникнуть, если после блэкаута не будет вариантов восстановить энергопитание в течение многих часов.

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