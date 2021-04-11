На фоне стягивания войск Российской Федерации к украинской границе в Кремле заявили, что не останутся безучастны к судьбам русскоговорящих на Донбассе.
Об этом в интервью телеканалу "Россия 1" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".
«Но Россия всегда говорила, что она не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны (Украины - ред.)", - добавил Песков, заявив, что Россия якобы никогда «не была участницей этого конфликта».
Несмотря на то, что в 2014 году российские войска оккупировали Крым и часть Донбасса, в Кремле снова твердят, что якобы не собираются «двигаться к войне».
"Конечно, никто не собирается двигаться к войне (с Украиной, - ред.), и никто вообще не приемлет какую-то возможность такой войны", - заявил он.
При этом Песков как обычно назвал войну на Донбассе, в которой участвуют как российские наемники, так и кадровые офицеры армии РФ, «гражданской войной».
"Никто не приемлет возможность гражданской войны в Украине", - сказал Песков.
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Стягивание российских войск к границе Украины
- 30 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще стянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.
- По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ.
- Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.
- Президент Владимир Зеленский отметил, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказывать давление на Украину.
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