Сейчас оккупанты пытаются обойти город с Водяного и со стороны Пречистовки.

Ситуация в Угледаре стала одной из самых сложных, враг не оставляет попыток окружить город, и отдельные группы российских бойцов уже зашли в Угледар. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал о ситуации в городе и спрогнозировал, как в дальнейшем будут действовать ВСУ.

Он напомнил, что этот участок фронта удерживается более двух с половиной лет, в частности, 72-я ОМБр держит его уже более 20 месяцев. При этом ситуация в Угледаре является одной из самых сложных за последние несколько дней, враг уничтожает город.

"Город расположен на высоте, и это один из немногих участков фронта, где есть преимущество в высоте, а также шахтная, промышленная и высотная застройка. Это позволяло значительное время, используя преимущество в высоте и обеспечение нас артиллерией и противотанковыми средствами, сдерживать фронтальные атаки противника, которые, среди прочего, осложнялись преодолением реки Кашлагач, что течет к северу от этого населенного пункта", - пояснил Згурец.

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Он также рассказал, что сейчас оккупанты пытаются обойти город с запада и востока, с Водяного и со стороны Пречистовки, в то же время, он отметил, что речь об окружении Угледара пока не идет.

"Вчера вечером поступила информация, что отдельные группы российских бойцов зашли с востока в Угледар. Поэтому динамика не в нашу пользу, но посмотрим, как будут развиваться события дальше. Не думаю, что речь идет об окружении. Речь идет о том, что ВСУ будут защищать этот участок", - подчеркнул Згурец.

Угледар - последние новости

Аналитик Forbes Дэвид Акс писал, что 72-я механизированная бригада ВСУ, которая защищала Угледар, начала отступление из города. По его мнению, вероятнее всего, бойцы ВС могут отступить в Богоявленку, расположенную в нескольких милях к северу.

Представитель УДА "Юг" Сергей Братчук отметил, что "надо быть готовыми к потере Угледара".

В то же время аналитики ISW считают, что захват Угледара вряд ли кардинально изменит ход наступательных операций в Донецкой области, поскольку Угледар не является особо важным логистическим узлом.

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