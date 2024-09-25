Угледар не является особо важным логистическим узлом и противник уже контролирует большинство основных дорог, проходящих в сторону города.

Оккупационные войска достигли окрестностей Угледара в Донецкой области, однако вряд ли это даст им какое-то особое оперативное преимущество для дальнейшего наступления в западной части региона.

Как сообщает Институт изучения войны, россияне пытаются прорваться на северо-восточном фланге Угледара через Водяное и юго-западном - через Пречистовку. Таким образом враг надеется окружить украинские войска и заставить их покинуть город.

По мнению аналитиков, возможно, противнику удастся захватить весь Угледар, но скорость и легкость их продвижения частично будет зависеть от принятия решений Силами обороны Украины. Если они решат защищать Угледар, то россиянам может быть сложно бороться за населенный пункт, оборону которого укрепляли в течение двух лет.

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Если оккупационная армия не займет город относительно быстро, их маневр вдоль флангов Угледара может пострадать из-за начала осенних дождей.

По словам экспертов ISW, даже если россияне захватят этот населенный пункт, это вряд ли кардинально изменит ход наступательных операций на западе Донецкой области, поскольку Угледар не является особо важным логистическим узлом. При этом захватчики уже контролируют большинство основных дорог, проходящих в сторону города.

Его захват не сразу обеспечит россиянам доступ к новой дороге, а также не отрежет ВСУ от артерии, которая является важной для их материально-технического обеспечения. Потенциальная оккупация Угледара также не обязательно обеспечит противнику выгодную позицию для начала дальнейших наступательных операций в других частях западной Донецкой области.

Бои за Угледар - что известно

В DeepState на днях заявили, что россияне пытаются взять в окружение Угледар. Одной из причин эксперты называют отказ от ротации 72 ОМБр, которая уже около двух лет обороняет город и его окрестности.

В Forbes добавили, что бригада почти два года совершала героический подвиг, удерживая город от превосходящего врага. Однако сейчас ей нужен отдых.

"Стабильно напряженная ситуация продолжается. Враг продолжает постоянно штурмовые действия, пытаясь продвинуться на разных участках фронта. Пробует по разным направлениям. Только находит возможность продвинуться, он туда начинает стягивать свои ударные подразделения", - рассказал командир мотопехотной Железной роты 72-й ОМБр им. Черных запорожцев под псевдонимом Оскар.

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