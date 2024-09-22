Сообщается, что в последние дни ситуация существенно ухудшилась.

Российские войска пытаются осуществить оцепление города Угледар Донецкой области, сообщает мониторинговый проект DeepState, который отслеживает актуальную ситуацию на фронте.

"В последние дни ситуация существенно ухудшилась", - говорится в сообщении.

Среди причин называется отказ от ротации 72 ОМБр, который заставил руководство ввести вспомогательные резервы из сил территориальной обороны. По данным DeepState, эти силы "не смогли справиться с натиском врага":

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"Присутствовавший в полосе штурмовой батальон из-за этого вынужден был расширить полосу батальонного района обороны".

В DeepState добавили, что раньше посыпалась и оборона 58 ОМПБр в Пречистовке:

"Из-за незапланированного ухода на "лучшие рубежи" происходит огибание врагом правого фланга Угледарской группировки. Теперь еще кац*пы на БМП начали прорываться через боевые порядки выше Пречистовки в направлении Богоявления, перерезая логистику в город".

Бои за Угледар - что сообщалось

Напомним, ранее майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман заявил, что российские оккупанты будут пытаться с севера окружить Угледар, и это уже не первый раз, когда Россия пытается реализовать соответствующий план:

"Это господствующие высоты, там уже построена система защиты. Когда они убегали, то бросали технику, даже с топливом танки были, с боекомплектом".

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