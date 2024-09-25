Россияне в Угледаре действуют по принципу выжженной земли, отметил спикер украинской добровольческой армии "Юг".

Враг накопил решающее количество техники и людей в районе города Угледар (Донецкая область), поэтому украинцам надо быть готовыми к тому, что наши бойцы отойдут из города.

Об этом сказал представитель УДА "Юг" Сергей Братчук в эфире "Ранок.LIVE". По его мнению, нам "надо быть готовыми к потере Угледара". Братчук отметил, что на сегодня украинские силы выполняют две задачи в этой войне: первая - это максимальное "сточение" вражеского ресурса и второе - самое главное - это сохранение жизней наших бойцов.

"Россияне задействовали принцип выжженной земли в Угледаре. Штурмовые группы врага заходят уже на полные руины и пытаются там закрепиться. УАБы сегодня помогают врагу, и мы это отмечаем. Во-вторых, враг атакует как минимум с трех направлений. Именно фланговые удары они сегодня применяют. И на этом участке фронта враг накопил решающее для этого момента битвы количество личного состава, количество техники", - рассказал Братчук.

Видео дня

По его словам, наша техника, наши бойцы "технологически" лучше, но нет того количества оружия, боеприпасов, которые бы позволили противостоять этой армаде врага:

"Поэтому если речь будет идти об отходе на соответствующие позиции, то это, думаю, будет абсолютно верно. Мы должны сохранить людей. Нам еще готовиться к стратегической наступательной операции, которая обязательно будет".

По его словам, враг максимально все применяет для достижения цели.

"И об авиационной компоненте говорим, потому что это, действительно, прокладывает путь вражеской пехоте. И для того, чтобы сохранить людей, надо будет отходить. Как бы это трудно на сегодня не было констатировать. Временная потеря территории не компенсирует, если мы будем держаться до последнего бойца, наших ребят, их жизни. Поэтому если такое решение будет принято с учетом ситуации, то надо поблагодарить 72-ю бригаду Черных запорожцев за то, что они 2,5 года сжигали там врага. Надо исходить из тех реалий, которые есть", - сказал Братчук.

В центре внимания Угледар - новости, которые уже опубликованы

Как сообщал УНИАН, аналитик Forbes Дэвид Акс утверждает, что украинские войска начали отступление из Угледара в Донецкой области. По его словам, штурм города в среду утром, в отличие от многих предыдущих штурмов, похоже, увенчался успехом. В украинской аналитической группе Frontelligence Insight отмечают, что ситуация в Угледаре критическая, и это, скорее всего, последние этапы его обороны.

Ранее американские аналитики информировали, что россияне пытаются взять Угледар в окружение. Одной из причин эксперты называют отказ от ротации 72 ОМБр, которая уже около двух лет обороняет город и его окрестности. Эксперты считают, что захват Угледара вряд ли кардинально изменит ход наступательных операций в Донецкой области.

Вас также могут заинтересовать новости: