Он отметил, что теперь оккупанты смогут использовать Угледар для размещения личного состава, подразделений.

Захват оккупантами Угледара никак не влияет на линию обороны Украины в один момент, заявил в эфире телемарафона военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Это не является прорывом линии обороны, рубежей. Линия обороны между Новоукраинкой и Богоявленкой как была, так и остается. Но в перспективе именно Угледар был тем городом, который мешал россиянам восстановить железнодорожное сообщение между востоком и югом через Волноваху. Эта железнодорожная колея находилась под огневым контролем Сил обороны Украины. Захват Угледара россиянам позволяет со временем восстановить это сообщение. И уже по железной дороге обеспечивать южную группировку с востока", - пояснил Коваленко.

Он отметил, что сейчас Украина еще может наносить удары по транспортному узлу из установок Himars. Однако в дальнейшем Силы обороны будут вынуждены держать под огневым контролем железнодорожный узел исключительно за счет дальнобойного оружия, убежден эксперт. Коваленко также объяснил, каким образом россиянам в конце концов удалось захватить Угледар после двух лет неудачных штурмов.

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"Много моментов, о которых можно говорить. Но основной - это использование КАБов. Последние дни Угледар уничтожался таким количеством КАБов, которые никогда не использовались по городу. Количество КАБов, которые использовались по Угледару превышает количество, которое использовалось по всему Покровско-Кураховскому направлению. Таким образом они прорывали наши рубежи обороны, когда двигались к городу", - сказал Коваленко.

Эксперт также отметил, что после систематического уничтожения, оккупанты не смогут использовать Угледар как населенный пункт для жизни гражданского населения.

"Но для размещения личного состава, своих подразделений - да, они будут иметь возможность использовать. Угледар может быть частично превращен в такую площадку для следующих наступательных операций в направлении Новоукраинки и Богоявленки", - добавил Коваленко.

Захват Угледара: что известно

2 октября в ВСУ официально подтвердили выход украинских военных из города Угледар Донецкой области. Там также добавили, что в попытках любой ценой взять город под контроль, враг смог направить резервы для проведения фланговых ударов, которые истощили Силы обороны Украины.

По мнению журналистов The New York Times, потеря Угледара усложнит украинской армии оборону юго-западной части Донецкой области. Зато РФ благодаря этому получит новый вектор наступления в направлении Покровска.

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