Однако и Россия, вместо спасительного "освобождения" города, снова получила сгоревшие руины без людей.

Захват Угледара пока дает сомнительные выгоды России, учитывая цену, за которую был получен этот город. Но и к стратегии Украины есть вопросы. Об этом пишет немецкая газета WELT.

Издание отмечает, что за два с половиной года войны оккупанты совершили несколько неудачных попыток взять Угледар штурмом, потеряв при этом несколько бригад и массу техники. В конце концов трофеем россиян стал совершенно разрушенный город, где от довоенных 14 тысяч жителей осталась едва ли сотня.

"Наверное, это не похоже на освобождение, которое хотел бы видеть Кремль в данном случае", - пишет автор публикации.

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С военной точки зрения достижение россиян тоже не так очевидно. Хотя город действительно дает преимущество высоты, ведь лежит на холме и еще и имеет многоэтажную застройку, наступать все равно придется самим россиянам. И делать они это будут в голой степи, которая лежит дальше на север. А с ухудшением погоды делать это придется в сплошной грязи.

Угледар часто упоминается, как точка, с которой ВСУ могли мешать российским коммуникациям между оккупированными частями Донбасса и Крымом. Однако после неудачного наступления на Угледар зимой 2022/2023 годов Россия решила просто проложить новую железнодорожную колею через Волноваху.

Вместе с тем WELT ставит вопрос, насколько неизбежной для Украины была потеря Угледара. Для операции в Курской области Киев накопил войска, которые можно было использовать для обороны Угледара.

"План сделать Путина более готовым к переговорам путем оккупации частей российской территории, кажется, пока не работает. Оптимисты в Киеве, пожалуй, ответили бы: "Крепость Угледар" выполнила свою задачу и стоила российской армии ресурсов на два с половиной года. Теперь надеются, что путинские войска увязнут в грязи украинских степей. Ближайшие месяцы покажут, правы ли они", - резюмирует автор.

Бои за Угледар: последние новости

Как писал УНИАН, оккупация Угледара создает проблему для ВСУ и разблокирует логистику россиян. Теперь россияне смогут значительно активнее использовать дороги к югу от Угледара.

Также мы рассказывали, что падение Угледара, хоть и не изменит ход войны, но эта потеря иллюстрирует общее ухудшение ситуации для Украины. В том числе и из-за "твердых красных линий Запада".

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