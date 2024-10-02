Теперь россияне смогут значительно активнее использовать дороги к югу от Угледара.

Украинские военные отступили из руин Угледара. Город в течение почти трех лет служил жизненно важным оборонительным бастионом для Украины, а теперь с его контроля свою выгоду будут иметь оккупанты, пишет The New York Times.

Потеря Угледара усложнит украинской армии оборону юго-западной части Донецкой области. Зато Россия получит новый вектор наступления в направлении Покровска.

Для ВСУ Угледар был удобным оборонительным бастионом. К северу и западу от него есть только маленькие села и очень мало географических объектов, за которые можно зацепиться украинской обороне.

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Уход ВСУ из этого города, вероятно, также уменьшит давление на российские линии снабжения между оккупированной частью Донбасса и Крымом, поскольку украинские силы теперь будут находиться дальше от критически важных железнодорожных и автомобильных дорог на оккупированной территории.

Петр Андрющенко, советник мэра Мариуполя в изгнании, считает, что удержание Угледара позволит россиянам восстановить свою логистику на юге Украины. По его словам, это будет включать "систематическую работу железной дороги" из России в Мариупольский порт.

Битва за Угледар: последние новости

Как писал УНИАН, 2 октября ВСУ заявили об окончательном выходе из города Угледар его последних защитников. Это произошло после несколько недель ожесточенных боев, во время которых россиянам удалось значительно продвинуться на флангах и создать угрозу для окружения города.

Также мы рассказывали, что падение Угледара не изменит ход войны, но оно иллюстрирует общее ухудшение ситуации для Украины. В том числе и из-за нежелания Запада снять ограничения на удары по РФ.

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