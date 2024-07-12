'Удары вглубь России': Подоляк объяснил, что имеется в виду под этим термином

По его словам, это о системном разрушении прежде всего авиабаз, на которых базируется стратегическая авиация, наносящая удары по гражданскому населению Украины.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил, что имеется в виду под термином "удары вглубь России".

Об этом он написал в своем Telegram-канале, отметив, что речь идет не о "символических, демонстрационных одиночных ударах ради ударов".

"Что на самом деле имеется в виду под термином "удары вглубь России"? Безусловно, речь идет не о символических, демонстрационных одиночных ударах ради ударов... Это о системном разрушении прежде всего авиабаз, на которых базируется стратегическая авиация, которая со своей стороны наносит умышленные массированные удары по гражданскому населению и гражданским объектам Украины. Это также разрушение инфраструктуры и обеспечение войны. Это разрушение военных производств и мест накопления ресурсов", - отметил Подоляк. Видео дня

Он добавил, что правильная стратегия предусматривает ослабление России по трем направлениям: повышение стоимости войны, разрушение логистики и увеличение времени поставки ресурсов и техники на поле боя, а также общее сокращение ресурсности.

Удары по территории России

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что удары по российским военным базам, которые расположены в глубоком тылу Российской Федерации и используются для запуска ракет по гражданским объектам в Украине, - это не риторика, а план.

По его словам, в Украине понимают, с каких военных баз россияне атакуют Украину и где размещаются российские различные виды вооружения, которые применяются для ударов по нашей стране.

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