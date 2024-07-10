Для удачной работы, Украине надо не только дополнительные системы ПВО и боеприпасы к ним, но и разрешение на удары вглубь территории России.

Украина приближается к показателю в 7 батарей Patriot, которые необходимы для обеспечения безопасности, сообщил в эфире телемарафона Николай Белесков, старший аналитик "Вернись живым".

В то же время, по словам эксперта, кроме самих пусковых установок, возникают и вопросы относительно припасов к ним. Поскольку стоимость одного боеприпаса к Patriot - от 2 до 4 млн долларов.

"И второй момент, который не стоит забывать - это то, что одной обороной войны не выиграть. Поэтому параллельно с вопросом обеспечения ПВО, украинская власть и все, кто коммуницирует вовне - доносят до партнеров вопрос о снятии ограничений на применение ракетных вооружений, в первую очередь баллистических ракет ATACMS. Чтобы в комплексе иметь возможность решить проблему, например, корректируемых авиационных боеприпасов", - пояснил Белесков.

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Он также прокомментировал вопрос того, что Украина не достигла цели, которую объявляла в начале этого года - приглашение к членству в НАТО.

"Но мы немного изменили фокус и говорим о практической помощи - это деньги и военная поддержка. Что касается других формулировок коммюнике - здесь остается определенная интрига, какую из двух формулировок используют. Или это "мостик к НАТО", когда речь идет о прямом сотрудничестве Украины и НАТО здесь и сейчас. Или это "Необратимый путь в НАТО". И кажется, что используют таки "Необратимый путь в НАТО", хотя сначала американцы не хотели этой формулировки", - добавил Белесков.

ПВО для Украины от НАТО

Накануне стало известно, что НАТО передаст Украине пять систем ПВО. Кроме того, Байден пообещал найти для украинской армии "десятки" тактических систем противовоздушной обороны.

Между тем Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в ближайшие месяцы США и их союзники передадут еще десятки тактических систем противовоздушной обороны, таких как NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.

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