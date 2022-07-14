Роспропаганда заявляет, что уничтожена военная часть, которая расположена в нескольких десятках километров от мест прилетов.

Российские пропагандисты оперативно отреагировали на прилеты по гражданским объектам в Виннице. В то же время там убеждают, что ударили по "военному объекту" в области.

Об этом сообщил топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев.

Кремлевский рупор убеждает, что российские ракеты "уничтожили воинскую часть", расположенную в Гайсине Винницкой области. Она расположена более чем в 96 км от Винницы. Настоящие места прилетов он не назвал.

В то же время несколько других российских Telegram-каналов цинично пишут, что "ракеты долетели до целей" в Винницкой области. Интересно, что россияне забыли отметить, что ударили по гражданским объектам в центре города.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Виннице прогремело несколько взрывов. Сначала в городском совете рассказали об одном взрыве, а затем дополнили информацию. Жители Винницы опубликовали фото столба дыма над городом без привязки к местности. Они также сообщили, что слышали несколько взрывов.

Председатель Винницкой областной государственной администрации Сергей Борзов подтвердил удары по городу: "Имеем прилет в Виннице. Есть погибшие и раненые. Количество уточняется. 4 ракеты над областью сбили силы ПВО".

По предварительной информации, 3 российские ракеты попали в здание с офисными помещениями. От ударов пострадали также Дом офицеров и расположенные неподалеку жилые дома.

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